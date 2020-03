Coronavirus maakt economische recessie “heel waarschijnlijk” LVB

09 maart 2020

05u00 0 De Krant "Het is heel waarschijnlijk dat we afstevenen op een economische recessie", zegt Koen Schoors, hoogleraar economie (Universiteit Gent). "Dat komt niet alleen door de lockdown in het noorden van Italië. Het gaat vooral om het vertrouwen van investeerders en consumenten dat helemaal weg is."

"Het coronavirus is een héél slechte zaak voor de economie", zo meent professor Schoors. "De vrees bestaat dat Italië misschien niet het laatste land zal zijn waar miljoenen mensen in quarantaine geplaatst worden. Als het virus ook opflakkert in andere Europese landen, worden daar misschien dezelfde maatregelen genomen. Dit kan investeerders ertoe aanzetten om later te investeren. Daardoor worden ook investeringsgoederen, zoals machines, later gemaakt. Dat kost elders werkgelegenheid. En werklozen consumeren minder, wat er dan weer voor zorgt dat er minder goederen nodig zijn." Een vicieuze cirkel, dus.

Dat Italië niet onze belangrijkste handelspartner is, doet weinig ter zake. "De lockdown in Italië komt boven op alle eerdere coronamaatregelen. Door het uitstellen van wielerkoersen als Milaan-Sanremo wordt de omvang ook voor het grote publiek duidelijk. Voor veel mensen is het nu pas serieus. Het gevolg is dat consumenten en investeerders gaan twijfelen. Als we er over twee jaar op terugkijken, zullen we het hebben over de coronarecessie." (LVB)