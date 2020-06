Exclusief voor abonnees Coronatests in profvoetbal starten vrijdag en kosten zeker 650.000 euro 20 juni 2020

Vanaf vrijdag 26 juni worden spelers, stafleden en clubmedewerkers van de 24 profclubs in de Pro League wekelijks getest op corona. Het testen gebeurt al minstens tot het einde van dit jaar. Het zou om zo'n 1.200 tests per week gaan. Totale kostprijs? 650.000 euro. Dat bedrag kan nog oplopen als er iemand positief test. De besmette persoon moet dan een week in quarantaine, de andere spelers en stafleden worden een dag later opnieuw allemaal gecontroleerd. Als een speler om een of andere reden de testafname op de club mist, moet hij ten laatste 48 uur voor de match een test laten afnemen in het AZ Delta-ziekenhuis in Roeselare. Anders mag hij niet aan de aftrap komen. (KDZ)

