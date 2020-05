Exclusief voor abonnees Coronaspuwer (28) twaalf maanden naar gevangenis 26 mei 2020

De 28-jarige Hicham B. is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden effectief. Hij spuwde vorige maand naar vier inspecteurs van de politiezone Klein-Brabant. Aan hen moet hij een schadevergoeding betalen van in totaal 2.400 euro. Kort voor de feiten was hij tegengehouden door de politie terwijl hij met zijn fiets aan het rondrijden was ter hoogte van de Meir in Puurs-Sint-Amands. "Hij moest zich identificeren en zijn jas uitdoen zodat de politie hem kon fouilleren. Plots sloeg hij op de vlucht", aldus de procureur des konings. De politie kon hem snel tegenhouden, maar de twintiger werd agressief en moest worden geboeid. Op dat moment begon hij te spuwen. Er werd nog pepperspray gebruikt om de gemoederen te bedaren, maar zonder succes. Op foto's was er onder meer speeksel te zien op de broek van een politie-inspecteur en op een tussenschot in de combi. B. voerde aan dat hij hen niet wilde raken en excuseerde zich, maar een straf met probatie-uitstel werd hem niet gegund.

