Coronaprotocol Uci: met mondmasker op podium 20 juni 2020

De UCI vraagt aan organisatoren dat ze voor elke wedstrijd een Covid-19-coördinator aanstellen. Dat staat in het coronaprotocol dat de UCI publiceerde. De coördinator moet een specialist zijn op het domein van infectieziektes. De UCI streeft naar het handhaven van bubbels van teams, officials, media en publiek. In de hotels waar teams verblijven, moeten ze een verdieping of een vleugel exclusief voor zich krijgen. Ook moet een eigen eetzaal ter beschikking worden gesteld. Als iemand van het team besmet raakt, dan moet die in een aparte isolatiekamer blijven. Verder moeten alle leden van een team op corona zijn getest, voor ze naar een wedstrijd komen. Het aantal toeschouwers bij start en finish moet worden gelimiteerd. Er moet een veilige afstand worden gecre-eerd tussen renners en publiek en het publiek moet worden aangemoedigd om mondmaskers te dragen. Voor de podiumceremonie moeten renners verplicht een mondmasker dragen. Blokken op het podium moeten anderhalve meter uit elkaar staan. (MG)

