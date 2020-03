Exclusief voor abonnees Coronapatiënten liggen op buik in ziekenhuis 10 maart 2020

Op de spoedafdeling van het ziekenhuis van Cremona (Lombardije), zowat in het hart van de epidemie in Italië, herstellen sommige coronapatiënten op hun buik. Op die manier zou het zuurstofgehalte in hun bloed stijgen, omdat het onderste deel van de longen beter kan functioneren. Ziekenhuizen in het noorden vrezen een tekort aan beademingsapparatuur, terwijl Covid 19 net longproblemen veroorzaakt. Bovendien is 10 procent van de artsen en het verplegend personeel zelf ziek geworden, waardoor legerartsen moeten bijspringen.

