Coronaouderschapsverlof brengt Vlaamse ouders niet méér maar minder op

De uitkering voor coronaouderschapsverlof, die ouders tijdens en na de lockdown moet toelaten om (tele)werk en kinderopvang beter te combineren, mag dan 25 procent hoger liggen dan die van het gewoon ouderschapsverlof, toch houden Vlaamse ouders uiteindelijk minder over. Het verschil kan tot 1.000 euro oplopen voor wie in de social profit werkt. De Vlaamse overheid schrapte namelijk de aanmoedigingspremie die anders bovenop het ouderschapsverlof wordt gegeven. Ontvangers dreigden immers netto meer over te houden dan door te werken, klinkt de redenering. Gezinnen hebben volgens Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) de keuze tussen het gewoon ouderschapsverlof en het coronaouderschapsverlof. In tegenstelling tot het gewone gaat het extra coronaouderschapsverlof niet van het totaal aantal opneembare maanden. 26.288 Vlaamse ouders stapten al in het systeem van coronaouderschapsverlof.

