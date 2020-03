Exclusief voor abonnees Coronamaatregelen én gratis toegang Sfeer 14 maart 2020

Aan het weer valt het nog niet af te leiden dat de lente in aantocht is, dus als je het voorjaarsgevoel wilt aanwakkeren, moet je dit en volgend weekend (van 14 tot 16 en van 20 tot 22 maart) naar Sfeer. De Gentse woonbeurs focust niet alleen op interieur, maar ook op buiteninrichting. Daarnaast zijn er allerlei workshops en lezingen: creatief met karton, een vintagemeubel vernieuwen, kleuren juist gebruiken, de eetbare tuin... Het programma is online te raadplegen. Daar kosten tickets 10 euro, terwijl je aan de kassa 12 euro betaalt.

