Exclusief voor abonnees Coronahotel op Tenerife twee weken in lockdown 27 februari 2020

De 118 Belgen die vastzitten in een viersterrenhotel op Tenerife, moeten daar wellicht nog tot 10 maart blijven. Dat heeft reisorganisatie TUI hen gisteren laten weten. Het vakantieresort ging dinsdag in lockdown nadat twee Italiaanse gasten positief getest hadden op corona. Daar zijn nu nog twee Italianen bijgekomen. Alle vier zijn ze afgevoerd naar een ziekenhuis op het Spaanse eiland. De meeste Belgische toeristen hebben nog geen dokter gezien en klagen ook over logistieke problemen. "Het personeel doet z'n best, maar weet duidelijk niet hoe het met de situatie moet omgaan", zegt één van hen. "Gelukkig mogen we nu onze kamer wel weer uit." Het virus rukt intussen verder op in Europa. In Frankrijk valt een eerste coronadode te betreuren en kwamen er in één dag drie nieuwe besmettingen bij. In Duitsland, op slechts enkele kilometers van de Belgische grens, is een man van 47 dan weer kritiek. Ook zijn vrouw is geïnfecteerd. Zelfs in Latijns-Amerika is het virus doorgebroken, met een eerste besmetting in Brazilië. (FT)

