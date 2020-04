Exclusief voor abonnees Coronadoden krijgen massagraf op New Yorks eiland 10 april 2020

Arbeiders in witte pakken begraven op het zogenaamde pottenbakkersveld van Hart Island, een eiland vlak bij het vasteland van New York, de coronadoden van de voorbije drie dagen in een lange greppel. Het eiland is al sinds de 19de eeuw de laatste rustplaats voor mensen zonder familie of geld om een begrafenis te betalen. Het zijn gevangenen die hier gewoonlijk 25 mensen per week begraven. Nu zijn dat 25 lichamen per dag. De doden worden in lijkzakken gestopt en in grenen kisten gelegd met daarop in grote letters de naam van de overledene. Burgemeester Bill DeBlasio overweegt ook om andere coronadoden hier tijdelijk te begraven, mochten de mortuaria vol liggen en de stad nergens anders nog plaats vinden. In de VS bezweken al meer dan 16.000 mensen aan het coronavirus. In New York zelf ligt de dodentol op 5.150.

