Exclusief voor abonnees Coronacrisis zal 64.500 banen kosten in ons land 05 mei 2020

00u00 0

In een voorlopige raming gaat het Federaal Planbureau ervan uit dat zo'n 64.500 mensen hun baan zullen verliezen door de coronacrisis. Ter vergelijking: onder de regering-Michel kwamen er in vier jaar tijd 316.000 jobs bij. ­Ongeveer een vijfde daarvan staat nu dus weer op de tocht.

Gisteren konden ongeveer 150.000 tijdelijk werklozen opnieuw aan de slag. Het Verbond van Belgische Ondernemers (VBO) schat dat tegen het eind van de maand zo'n 80% van de werknemers terug aan het werk is. Maar in de toeristische sector, de horeca en de evenementensector worden de activiteiten nog niet hervat. Dat de heropstart geleidelijk gebeurt, is volgens Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) een goede zaak. Ze denkt bovendien dat de maatregelen in bedrijven nog voor <<ettelijke maanden>> van kracht zullen zijn. De minister hoopt zelfs dat ­sommige veiligheidsmaatregelen permanent ingevoerd zullen ­worden.

Voortaan kunnen bedrijven die tussen 15 maart en 30 april meer dan 60 procent omzetverlies ­geleden hebben ook een compensatiepremie aanvragen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen