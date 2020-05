Exclusief voor abonnees Coronacrisis treft vooral economisch zwakkeren 19 mei 2020

De meest kwetsbare werknemers en zelfstandigen worden het hardst getroffen door de coronacrisis. Zij zijn het vaakst aan de slag in de sectoren die de zwaarste klappen kregen, zeggen onderzoekers van de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen. De horeca, het amusement, de recreatie, de kunst en bepaalde delen van de handel worden het zwaarst getroffen. En in die sectoren werken relatief meer mensen met een kwetsbaar sociaaleconomisch profiel zoals jongeren, kortgeschoolden, alleenstaanden (met en zonder kinderen), huurders, deeltijdsen en zelfstandigen. De betrokkenen verdienen doorgaans niet alleen minder, ze leven ook in gezinnen met een hoger armoederisico en met minder financiële reserves om periodes van inkomensdaling te overbruggen.

