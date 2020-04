Exclusief voor abonnees Coronacrisis leidt tot slechter zicht bij kinderen 29 april 2020

00u00 0

Nu de gemiddelde schermtijd van kinderen hoger ligt, onder meer door de vele online lessen, waarschuwt de Vereniging van Kinderoogartsen voor het risico op bijziendheid. Het is belangrijk om kinderen genoeg naar buiten te sturen - zeker 2 uur per dag. Ook de behandeling van een lui oog wordt momenteel minder goed opgevolgd, blijkt uit een rondvraag. Zo zegt ruim de helft van de ouders geen plakker - of niet nauwkeurig - op het gezonde oog van hun kind te kleven. Nochtans leidt 'amblyopie' tot onomkeerbaar verlies van het zicht zonder tijdige behandeling.