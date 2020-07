Exclusief voor abonnees

Coronacrisis in woonzorgcentra: “Beke vijf keer om actie gevraagd. Nul keer antwoord”

GROOTSTE KOEPEL VAN WOONZORGCENTRA EN ZIEKENHUIZEN BRENGT MINISTER BEKE IN VERLEGENHEID

Jeroen Bossaert

07 juli 2020

05u00

22