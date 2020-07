Exclusief voor abonnees Coronacijfers in ons land blijven dalen 06 juli 2020

In ons land blijven de coronacijfers in de goede richting gaan. Het aantal bevestigde besmettingen lag volgens de meest recente weekcijfers op 82,7 per dag, 11% lager dan de week voordien. Dat blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat omlaag: dat waren er 11 per dag, tegen 15 de week ervoor. En ook het aantal overlijdens ligt met 4,7 per dag lager dan de 6,3 van de week voordien. In totaal zijn er in België tot nu toe 61.909 besmettingen bevestigd. 9.771 mensen stierven aan het virus.