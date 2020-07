Exclusief voor abonnees Corona zorgt voor bergen extra afval 06 juli 2020

Door de coronacrisis produceren we met z'n allen veel meer afval. Vlaamse milieu- en afvalorganisaties waarschuwen dat we, na heel wat inspanningen rond duurzaamheid, nu weer dreigen te vervallen in een wegwerpmaatschappij. Er zijn niet alleen de ontelbare mondmaskers en latex handschoenen, die bovendien ook nog vaak op straat belanden. Ook in de supermarkt kopen we plots veel meer voorverpakte producten - goed voor massa's extra plastic afval. "Sinds de lockdown stellen we een stijging vast van 10 procent", zegt Roel Dekelver van winkelketen Delhaize.