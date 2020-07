Exclusief voor abonnees Corona-wijsheid 02 juli 2020

00u00 0

Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist, zou samen met burgemeester Vermeulen van Deinze een zitje mogen opeisen in de Nationale Veiligheidsraad om er een nuttige politieke bijdrage te leveren. Tot op heden heb ik vanuit politieke hoek vooral onenigheid, geruzie en verspilling gezien in de coronacrisis. Ondertussen is burgemeester Vermeulen tot de orde geroepen door zijn partijgenoot De Crem, die zelf boetes voorzag "wegens het zich niet-bewegend verplaatsen in het park".

Pierre Deconinck, Asper

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen