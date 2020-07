Exclusief voor abonnees Corona-uitbranders voor Bottas en Leclerc 13 juli 2020

Na de Grand Prix van vorige week vlogen Valtteri Bottas en Charles Leclerc naar huis in Monaco. Dat kwam aan het licht omdat ze er gefotografeerd werden door fans. Tegen de voorschriften in, uiteraard: de coureurs waren geacht in Oostenrijk te blijven, in hun bubbel. De FIA riep Mercedes en Ferrari dan ook op het matje, en beloofde een sanctie bij een volgende overtreding. (JB)