Exclusief voor abonnees Corona treft zelfs sector van de seksspeeltjes 20 februari 2020

00u00 0

De sector van de seksspeeltjes luidt de alarmbel, want de aanvoer komt in gevaar. China is de grootste fabrikant van vibrators en andere speeltjes, maar door de uitbraak van het coronavirus is de productie er gestagneerd. Het Nederlandse EDC Retail, naar eigen zeggen Europees marktleider in de branche, waarschuwt dat het tekort al in april voelbaar zal zijn. De Chinese fabriek die voor EDC produceert, draait momenteel op één derde van de normale capaciteit, omdat de meeste arbeiders verplicht thuiszitten. Toeleveranciers, zoals siliconenfabrikanten, kampen eveneens met problemen en tot slot blijft ook het transport niet gespaard van coronaperikelen. De Nederlandse firma heeft uit voorzorg al extra voorraden ingekocht in Europa en de VS.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis