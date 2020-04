Exclusief voor abonnees Corona ook in gevangenissen: 32 personeelsleden positief, 4 gevangenen verzorgd 07 april 2020

Het coronavirus heeft ook zijn weg binnen de gevangenismuren gevonden. Drie gevangenen uit Turnhout werden naar de medische vleugel in de gevangenis van Brugge gebracht. Eén gedetineerde uit de gevangenis van Vorst wordt verzorgd in een ziekenhuis in Brussel. Nog eens 53 andere gedetineerden die symptomen vertonen als koorts, zijn medisch geïsoleerd. Zij zullen worden onderzocht door een arts, die kan beslissen hen te laten testen op het coronavirus. Ook het gevangenispersoneel ontsnapt niet aan het coronavirus: 32 personeelsleden hebben positief getest sinds de start van de pandemie in ons land. Zes van hen zijn intussen genezen verklaard en opnieuw aan de slag. Van de 26 anderen waren de meesten al afwezig gebleven van hun werkplek uit voorzorg om anderen niet te besmetten. (CMG)

