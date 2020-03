Exclusief voor abonnees Corona of niet, Buffalo's zullen ongebreideld vieren 07 maart 2020

AA Gent springt voorzichtig om met de coronadreiging. Dat bleek woensdag al, toen een signeersessie werd afgelast. "Onze dokter heeft de spelers uitgelegd hoe we daar dagelijks mee moeten omgaan, ook wanneer we niet in het oefencentrum zijn", zegt Jess Thorup. "We hebben de spelers aangeraden om zich niet te veel te begeven op plaatsen waar veel volk is. Ik moest normaal bij een bedrijf gaan spreken voor 100 mensen, maar dat hebben we ook geschrapt. Al moeten we ook niet té bang zijn, we moeten blijven werken en leven. Als we tegen Charleroi scoren, zullen we dat heus wel samen vieren. Ik incluis." (RN)