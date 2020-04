Exclusief voor abonnees Corona leidt tot wapenwedloop in VS én Canada 21 april 2020

In de Verenigde Staten zijn er vorige maand 2,6 miljoen vuurwapens verkocht. Dat cijfer ligt 85% hoger dan in maart 2019. Omdat de stijging het grootst is voor handvuurwapens - die niet voor de jacht en in mindere mate voor sportschieten worden gebruikt - en veel van de kopers voordien nog geen vuurwapen hadden, lijkt zelfverdediging het belangrijkste motief. Dat zou te maken hebben met de vrees dat de coronacrisis zorgt voor chaos, waarbij ordediensten niet in staat zullen zijn om burgers te beschermen. Ook in buurland Canada zit de wapenverkoop in de lift. Daar zijn de regels wel veel strenger en zouden de kopers vooral mensen zijn die al wapens bezitten - onder wie veel sportschutters die een schaarste vrezen door de piek in deVS. (GVV)

