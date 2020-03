Exclusief voor abonnees Corona krijgt ons niet klein 14 maart 2020

00u00 1

Ja, er komen elke dag besmettingen bij in ons land, en dat zal volgens Marc Van Ranst nog zeker tien dagen zo blijven. Ja, de horeca belandt in zwaar weer - er dreigt zelfs een put van 800 miljoen, die de regering moet helpen dempen. En ja, we horen schrijnende verhalen uit Italië, waar ziekenhuizen zó vol zitten dat de patiënten in tenten liggen. Maar Vlaanderen toont zich ook veerkrachtig én warm. Mooie verhalen verzamelen we onder de hashtag #samentegencorona - zoals de drie hieronder.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis