Corona kost België ruim 10 miljard euro 29 april 2020

Volgens vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) zal onze coronarekening oplopen tot zo'n 10,2 miljard euro dit jaar, of 2,3% van het bruto binnenlands product. Dat zei hij in de Kamer, waar hij cijfers citeerde uit het ontwerp van een stabiliteitsprogramma dat België naar de Europese Commissie zal sturen. De maatregelen om de socio-economische gevolgen te verzachten, kosten erg veel. Vooral de tijdelijke werkloosheid neemt met 3,6 miljard euro een grote hap uit het budget. De Croo zei wel dat het "essentieel" was dat het om eenmalige uitgaven gaat. "Al kan een deel structureel worden als de groei fors vertraagt."