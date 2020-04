Exclusief voor abonnees Corona is goudmijn voor gamesector 24 april 2020

In maart is wereldwijd 9,3 miljard euro uitgegeven aan computergames. Dat is een stijging met 11% ten opzichte van vorig jaar en een absoluut record. Dat berekende SuperData, een marktonderzoeker gespecialiseerd in games en interactieve media. Het gaat niet alleen om de aankoop van de spellen zelf, maar ook om de bedragen voor in-gameaankopen. "Mensen amuseren zich met games tijdens de coronacrisis en gebruiken online multiplayer om in contact te blijven met anderen", luidt het. Bij de consoles waren de bestverdienende games in maart het nieuwe 'Animal Crossing: New Horizons', 'FIFA 20' en 'MLB The Show 20'.

