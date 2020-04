Exclusief voor abonnees Corona houdt Zlatan niet tegen 14 april 2020

00u00 0

Bij zijn Italiaanse club AC Milan kan Zlatan Ibrahimovic (38) door het coronavirus niet trainen, maar in zijn heimat in Zweden wel - daar zijn de maatregelen minder streng. Ibrahimovic reisde vorige maand al met zijn gezin terug naar Stockholm en trainde gisteren op paasmaandag opnieuw mee met voetbalclub Hammarby IF, waarvan hij ook medeaandeelhouder is. "Natuurlijk willen we hem helpen om in conditie te blijven", aldus technisch directeur Jesper Jansson. In Zweden zijn samenkomsten tot maximum vijftig personen - en dus ook groepstrainingen - toegestaan. (BF)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis