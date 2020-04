Exclusief voor abonnees Corona houdt ook lelijk huis bij miljardairs 09 april 2020

De coronacrisis laat zich ook voelen in de beurzen van de superrijken. 267 mensen zijn geen miljardairs meer, zo blijkt uit de nieuwe 'Forbes'-lijst van rijkste mensen ter wereld - het merendeel verloor grote delen van z'n fortuin in de eerste helft van maart. De Amerikaanse president Trump mag zich wel nog miljardair noemen, al incasseerde hij stevige klappen: zijn vermogen slonk van 3,1 naar 2,1 miljard dollar. Toch zijn er ook 'winnaars' in deze crisis: Eric Yuan, CEO van de nu erg populaire videoconferentie-app Zoom, is één van de 177 nieuwkomers op de lijst, met een vermogen van 5,5 miljard dollar. Ook Jeff Bezos - 113 miljard dollar sterk en al de derde keer op rij nummer één van de lijst - blijkt immuun. De meeste diensten van zijn Amazon werken immers gewoon door.

