Corona en (vooral) migratie vlakken bevolkingsgroei af 03 juni 2020

Zonder corona-epidemie zou de bevolking van België dit jaar toenemen met zo'n 50.000 personen, maar het Federaal Planbureau stelt die prognose nu bij tot een stijging met 17.000. "Die zwakkere stijging is het gevolg van een toename van het aantal overlijdens (+9.000), maar voornamelijk van een daling van het internationaal migratiesaldo (-24.000)", klinkt het in een mededeling. Zo werd een immigratie van 165.000 personen vooropgesteld, maar dat cijfer zou afnemen tot ruwweg 78.000. De oversterfte in België vertaalt zich in een eenmalige daling van de levensverwachting met ongeveer vijf maanden ten opzichte van 2019. Doorgaans stijgt die met 2,5 maanden per jaar.