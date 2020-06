Exclusief voor abonnees Corona bij Tottenham 04 juni 2020

Bij Tottenham houden ze de lippen op mekaar. Een speler of staflid testte als enige in de Premier League positief op Covid-19 in de laatste testronde. De werknemer van Spurs moet nu zeven dagen in quarantaine en wordt dan opnieuw getest. Hij vertoonde geen symptomen. Sowieso komt de herstart van de Premier League binnen 14 dagen niet in gevaar door de nieuwe test. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld trainden de voorbije dagen probleemloos mee. Vertonghen is aan zijn laatste weken bezig. Spurs kan zijn aflopende contract nog met een maand verlengen, tot het eind van het lopende seizoen, maar erna is het na acht jaar in Londen voorbij voor de Duivel. Hij schermt met interesse uit Spanje en Italië (Inter, Roma, Napoli, Fiorentina). Hij wacht op het juiste voorstel. (KTH)

