05 juni 2020

00u00 0

Na drie dagen waarop telkens een lichte stijging van het aantal coronapatiënten op de diensten intensieve zorg werd genoteerd, is de bezetting er gisteren gedaald tot 143, een afname met 29 mensen. In totaal liggen nu nog 733 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. In de laatste 24 uur werden 21 mensen gehospitaliseerd en 89 ontslagen.

