Corona-app nog even op de lange baan

Federaal minister Philippe De Backer (Open Vld) werkt aan een wettelijk kader om in de toekomst een app te ontwikkelen die mensen informeert en waarschuwt voor besmettingsgevaar met het coronavirus. De privacyregels moeten daarbij wel gerespecteerd kunnen blijven. Of de app er uiteindelijk komt, ligt dan weer in handen van de Vlaamse regering. "Op korte termijn is er geen plan om dat te introduceren", klinkt het bij Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). "Maar ik sluit niet uit dat het er ooit in een volgende fase wél komt." De focus ligt nu op 'fysieke' coronaspeurders: via de telefoon bellen zij positief geteste Vlamingen op om hun contacten van de voorbije twee weken te overlopen. Die personen worden dan weer op hun beurt verwittigd om extra waakzaam te zijn of zichzelf te isoleren. Normaal gezien zou die contactopsporing op 4 mei van start moeten gaan, maar de aanwerving van 1.200 contactspeurders liep vertraging op. "We zullen op tijd, op 11 mei, klaar zijn. Daar sta ik garant voor", maakte Jambon zich sterk in het Vlaams Parlement. In de tussentijd wordt ook het zogenaamde 'gemeenschappelijk digitaal platform' tussen de deelstaten en het federale niveau op punt gesteld: zo kunnen gegevens van de Vlaamse, Brusselse en Waalse coronaspeurders gemakkelijk met elkaar gedeeld worden.

