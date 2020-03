Exclusief voor abonnees Corona-angst en oliepaniek: grootste beurscrash sinds 2008 Bel20 -7,58% 10 maart 2020

00u00 0

De coronapaniek die de gemoederen op de Europese beurzen verhit én een Saoedi-Arabische olieprijsdaling van 30%, en plots gingen alle cijfers gisteren diep in het rood. De Bel20 sloot liefst 7,58% lager af - de grootste klap sinds september 2008, toen we in volle bankencrisis zaten. "Beurzen reageren altijd wat heviger op de gebeurtenissen, zowel in positieve als in negatieve zin", zegt hoofdeconoom Jan Van Hove van KBC. "Je ziet die overdreven reactie nu ook. Het is nog heel onduidelijk wat de maatschappelijke en economische impact van het coronavirus zullen zijn, en die onzekerheid is net wat markten niet graag hebben."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis