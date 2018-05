Cornet vrijgesproken na drie gemiste dopingcontroles 16 mei 2018

Voor Alizé Cornet (WTA 32) komt er een einde aan een kleine nachtmerrie. De 28-jarige Française werd begin dit jaar beschuldigd van het missen van drie onaangekondigde dopingcontroles over een periode van twaalf maanden, waarbij ze niet aanwezig was of niet gevonden kon worden op de in haar whereabouts aangeduide locatie. Een tribunaal besliste nu bij meerderheid dat de laatste controleur van dienst onvoldoende moeite had gedaan om Cornet op te sporen. Daardoor werd ze vrijgesproken. Ze riskeerde een schorsing van twee jaar. (FDW)