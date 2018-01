Cornet: "Zij is een van mijn vriendinnen" 00u00 0

Alizé Cornet ontdeed zich ietwat verrassend met 6-4, 6-3 van reekshoofd Julia Goerges - het Duitse nummer 12 van de wereld was bezig aan een reeks van vijftien ongeslagen wedstrijden! - en plaatste zich zo voor een derde ronde tegen Elise Mertens. "Ik ken haar heel goed en dit wordt een voorsmaakje voor de Fed Cup", lachte de 27-jarige Française. "Elise speelt momenteel met heel veel vertrouwen. Ook zij won nogal wat matchen dit jaar, onder meer met die titel in Hobart. Zij heeft eerder een counterspel met een heel goede verdediging. Waarschijnlijk wordt het dus een lange, fysieke en fel bevochten match." Beide meisjes kunnen het naast de baan alvast goed met elkaar vinden. "Ik heb nogal wat keren dubbel met haar gespeeld, de eerste keer in Brisbane vorig jaar, toen ze nog niet in de top 100 stond", zei Cornet. "Een heel sympathiek meisje dat deel uitmaakt van mijn vriendinnen op het circuit. Maar zij is wel een tegenstandster die almaar straffer lijkt te worden." (FDW)

