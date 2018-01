Cornet niet in Fed Cup 26 januari 2018

Alizé Cornet (WTA 42), die in de derde ronde van de Australian Open nog verloor van Elise Mertens, zal er over veertien dagen niet bij zijn als Frankrijk het in de eerste ronde van de Fed Cup opneemt tegen België. De Française zal mogelijk door de ITF geschorst worden omdat ze drie keer een dopingcontrole miste in de afgelopen twaalf maanden. Cornet had naar eigen zeggen geldige redenen om niet op het in haar whereabouts aangegeven adres te zijn, maar daar heeft de Internationale Tennisfederatie geen oren naar. De ITF spreekt dat tegen. Cornet, die een schorsing van twee jaar riskeert met deze inbreuk, werd ondertussen 'op rust gesteld' door de Franse Tennisfederatie 'om haar verdediging voor te bereiden', waardoor ze niet werd opgenomen in de selectie voor de Fed Cup.

