Corneel (2) heeft z'n eigen Marsrover 02 april 2019

00u00 0

"Meester Frank, ik voel dat ik een ruimtevaarder ben", zong Kommil Foo al. Voor de bijna

2 jaar oude Corneel komt die droom nu al dichtbij. Papa Kris Temmerman bouwde de Marsrover na, het ruimtetuig met zes wielen van de NASA dat nog altijd ronddoolt op de rode planeet. Het kostte hem drie maanden. Corneel rijdt er maar wat graag mee rond. Niet op Mars, wél in de Antwerpse Seefhoek. "Voorlopig zit ik nog zelf aan de knoppen, binnenkort is het aan hem", zegt Kris. "Het wagentje kan zo'n 10 kilometer per uur halen, maar daar zal Corneel toch écht iets ouder voor moeten zijn."

