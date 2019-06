Exclusief voor abonnees Corendon en Sunweb fuseren, maar (voorlopig?) niet de ploegen 04 juni 2019

Corendon en Sunweb gaan fuseren. De twee reisorganisaties zijn allebei opgekocht door de Zweedse investeringsmaatschappij Triton. De overname van Corendon raakte gisteren bekend. Die van Sunweb was al begin dit jaar afgerond. Of de acties van Triton gevolgen hebben voor de gelijknamige wielerteams, is voorlopig onduidelijk. Met Tom Dumoulin (Team Sunweb) en Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) hebben beide ploegen elk een grote blikvanger in de rangen. Christoph Roodhooft: "Wij zijn geen betrokken partij in de overname van Corendon door Triton (het Zweedse moederbedrijf van Sunweb, red.). We zijn van het nieuws al een tijdje op de hoogte, maar wat mij betreft heeft dat geen gevolgen voor onze ploeg. We kennen de marketingplannen niet. Dat het tot een mogelijke fusie tussen de wielerploegen zou komen? Wij zijn onze eigen baas. Niemand kan ons dwingen om in dat verhaal mee te stappen." (DMM/MG)

