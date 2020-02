Exclusief voor abonnees Cordon sanitaire "symbolisch doorbroken" in Aalst 17 februari 2020

Opmerkelijke entente in Aalst: in een hangar vol carnavalisten hebben Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Aalsters burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) "symbolisch het cordon sanitaire doorbroken". Dat is te zien in een filmpje dat Dewinter gisteravond postte op Twitter. De twee staan aan een carnavalswagen waarop de hoofden van Gerolf Annemans en Dewinter zijn nagemaakt. Daaronder hangt een wasbak die beide heren samen kapot laten vallen. Vervolgens hoor je iemand zeggen: "Het sanitair is gebroken." Christoph D'Haese zegt dat er niks achter gezocht moet worden. "Het is carnaval en ik ga altijd met veel plezier in op vragen van carnavalisten om de doop van hun wagens bij te wonen. Zoek er dus geen politieke statements achter, want die zijn er niet." (RLA)

