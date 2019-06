Exclusief voor abonnees Coquard wint slotrit, sprint ontsierd door val 17 juni 2019

't Was nog flink schrikken voor Remco Evenepoel in de laatste rechte lijn van de slotrit. De eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour werd meegesleurd in een valpartij die de finale ontsierde. Evenepoel liet wat vel achter op het asfalt, maar kon toch met een brede glimlach over de aankomst rijden. David van der Poel en Will Clarke gingen als eersten tegen de vlakte. Bij de Nederlander van Corendon-Circus viel de schade al bij al mee. Van der Poel liep flink wat schaafwonden, maar geen breuken op. Bij Clarke was dat wel het geval. De 34-jarige Australiër brak zijn linkersleutelbeen en -schouderblad.

