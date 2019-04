Exclusief voor abonnees Coquard sprint Van der Poel uit leiderstrui in de Sarthe 11 april 2019

00u00 0

Mathieu van der Poel weet weer wat verliezen is. De Nederlandse kampioen moest in de tweede rit van de Omloop van de Sarthe het sprintdebat aan de thuisrijders laten. Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels) won de etappe met aankomst in Belligné voor Marc Sarreau en Justin Jules. Boris Vallée, dinsdag nog tweede na Van der Poel in de openingsrit, werd vierde. Van der Poel is door zijn veertiende plaats in de daguitslag zijn leiderstrui kwijt aan Coquard. (DMM)