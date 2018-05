Coquard snelste in Tongeren 28 mei 2018

Geen derde ritzege voor André Greipel (35) in deze Ronde van België. De Duitser kwam te vroeg op kop in Tongeren en werd nog door een pak renners geremonteerd. Bryan Coquard was uiteindelijk de snelste op de licht oplopende aankomststrook. "Jonas Van Genechten bracht me op het perfecte moment naar voren", zegt de Fransman van Vital Concept. "Met mijn twee vijfde plaatsen in de eerste twee ritten was ik niet content. Greipel was wel sterk, maar ik vond dat ik niet echt heb kunnen sprinten omdat de timing niet goed zat. Deze keer zat het wel allemaal juist." (BA)