Coquard dubbelt, De Buyst tweede 12 mei 2018

De Belgen blijven op hun honger zitten in de Vierdaagse van Duinkerke. Na twee tweede plaatsen voor Timothy Dupont, strandde ook Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) gisteren in Mont-Saint-Eloi op de dichtste ereplaats. Nu was Bryan Coquard de beste. De Fransman van Vital Concept spurtte op de hellende finish bovendien ook Dupont uit de leiderstrui. Jonas Rickaert mengde zich in de vlucht van de dag en reed een maximumbonus van drie minuten bij elkaar. De Vierdaagse wordt zaterdag beslist in de koninginnenrit met aankomst op Mont Cassel. (JDK)

