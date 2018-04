Coppejans voorbij Bemelmans in Francavilla 25 april 2018

Kimmer Coppejans (ATP 338) werd maandag op de Challenger van Francavilla na de nederlaag in de kwalificaties tegen Joris De Loore opgevist als lucky loser en zorgde gisteren in een nieuw Belgisch duel voor de verrassing door de als eerste geplaatste Ruben Bemelmans (ATP 107) met 6-4, 6-4 uit te schakelen. In de tweede ronde treft Coppejans de Argentijn Andrea Collarini (ATP 240). Joris De Loore (ATP 319) stond gisteravond een set in het krijt (4-6) tegen de Italiaan Quinzi (ATP 347) toen de wedstrijd wegens de duisternis werd stopgezet.

