Coppejans overleeft kwalificaties niet, wel in Davis Cup? 12 januari 2019

00u00

Nooit zo'n goedgezinde verliezer van een laatste kwalificatieronde gezien als Kimmer Coppejans (ATP 216). Tegen Stefano Travaglia (ATP 139) was het niet goed genoeg (4-6, 2-6). "Het was te wisselvallig, maar al bij al ben ik content met mijn niveau. Ik zit op de juiste weg." En misschien brengt die weg Coppejans wel in het Davis Cup-team? Het was al geweten dat er veel onzekerheid bestaat omtrent de deelname van Goffin en Darcis aan de barragewedstrijd van België in Brazilië. Dat duel vindt plaats net na de Australian Open in het moeilijk te bereiken Uberlandia, op hoogte en op gravel in zaal. Geen ideale omstandigheden voor jongens die daarna naar Europa moeten. Maar Coppejans en Arthur De Greef doen tijdens de tweede week van de Australian Open al mee aan een challenger in Uruguay en zitten dus al op het juiste continent. Met Ruben Bemelmans en het dubbelduo Gillé-Vliegen zouden zij wel eens de ploeg kunnen vormen. (FDW)

HLN