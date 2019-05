Exclusief voor abonnees Coppejans na vier jaar weer op hoofdtabel, Minnen heeft nog één zege nodig 24 mei 2019

Knap parcours van Kimmer Coppejans (ATP 181) in Parijs. Gisteren versloeg hij in de laatste kwalificatieronde de Fransman Manuel Guinard (ATP 420), en een fel thuispubliek, met 6-3, 4-6, 6-1, om zo voor het eerst sinds Roland Garros 2015 nog eens mee te doen op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi. Een geweldige opsteker na enkele moeilijke maanden voor de 25-jarige Oostendenaar. Steve Darcis (ATP 253) kon dat succes net niet evenaren, want hij verloor zijn laatste plaatsingswedstrijd met 6-7, 3-6 van de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 123). De Luikenaar had met een beschermde ranking kunnen meespelen in de main draw, maar was zich vergeten in te schrijven. Greet Minnen (WTA 150) kan vandaag de zesde Belg op Roland Garros worden als ze haar laatste kwalificatieronde tegen Sofya Zhuk (WTA 169) tot een goed einde brengt. Gisteren vocht ze zich alvast mooi met 2-6, 6-2, 6-4 voorbij Natalia Vikhlyantseva (WTA 119). Ze kreeg als beloning alvast een smakkerd van haar vriendin Alison Van Uytvanck. Hopelijk vandaag opnieuw. (FDW)

