Coppejans mogelijk tegen Murray in Antwerpen 14 oktober 2019



Tennis

David Goffin (ATP 14) begint donderdagavond als tweede reekshoofd aan de European Open - Vincent Kompany zou hem komen aanmoedigen in de Lotto Arena - en speelt dan in de tweede ronde tegen Ugo Humbert (ATP 65) of Jozef Kovalik (ATP 175). Steve Darcis (ATP 177) speelt in zijn laatste toernooi op Belgische bodem tegen generatiegenoot Gilles Simon (ATP 49) terwijl wildcard Kimmer Coppejans (ATP 161) met die andere wildcard, Andy Murray (ATP 289), het grote lot heeft getroffen. "Langs de ene kant had ik gehoopt op een iets makkelijkere loting", zei Coppejans. "Langs de andere kant is het natuurlijk fantastisch dat ik tegen hem kan spelen." Het is evenwel nog maar de vraag of de voormalige nummer één van de wereld op dinsdagavond in Antwerpen zal aantreden. De vrouw van Murray, Kim Sears, staat immers op het punt een derde kind op de wereld te brengen en de Schot houdt zich dan ook paraat om hals over kop terug naar huis te vertrekken. (FDW)

