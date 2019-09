Exclusief voor abonnees Coppejans en Bemelmans naar derde ronde 11 september 2019

Kimmer Coppejans en Ruben Bemelmans plaatsten zich gisteren op het Challenger-circuit voor de derde ronde. Coppejans (ATP 166) overleefde in Sevilla de tiebreak van de derde set tegen de Spanjaard Carlos Gomez-Herrera (ATP 508): 1-6, 6-2, 7-6. Voor Bemelmans (ATP 212) werd het in Istanbul een 6-2, 7-5-zege tegen de Roemeen Mircea Jecan (ATP 638). In de derde ronde treft Bemelmans de Tsjech Lukas Rosol (ATP 145). Yannick Mertens (ATP 430) ging er in Turkije in de eerste ronde uit tegen de Brit Evan Hoyt (ATP 354). Het werd 7-5, 4-6, 7-6.

