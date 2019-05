Exclusief voor abonnees Coppejans "Een droom, maar ik ben nog niet voldaan" 25 mei 2019

Weinig spelers die met zo'n grote smile in Parijs rondlopen als Kimmer Coppejans (ATP 181). De 25-jarige Oostendenaar kwalificeerde zich voor het eerst in vier jaar nog eens voor de hoofdtabel van een grandslamtoernooi en zoiets doet deugd bij een mens. "Ik zit hier met een heel gelukkig gevoel", aldus Coppejans. "Maar ik zou wel nog graag een rondje verdergaan, want ik ben nog niet voldaan." Tegen de Duitse kwalificatiespeler Yannick Maden (ATP 115) is dat niet uitgesloten waarna er hoogstwaarschijnlijk een tweede ronde tegen elfvoudig winnaar Rafael Nadal op het menu zou komen. Het zou een geweldige bekroning zijn voor een jongen die heel diep heeft gezeten. "Op een bepaald moment kon ik geen twee goede matchen meer na mekaar spelen", zei Coppejans. "De gedachte om te stoppen is nooit geuit, maar was langs de andere kant ook nooit echt ver weg. Het is pas sinds vorige zomer dat ik voel dat ik weer op het juiste spoor zit. Nu de eerste ronde hier spelen is als een droom, ik apprecieer het alleszins meer omdat ik weet dat ik een moeilijke periode achter de rug heb." Gaat hij dat voor zichzelf bekronen met een wedstrijdje tegen 'Rafa'? "Dat zou ongelooflijk zijn", glimlachte hij. (FDW)

