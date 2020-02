Exclusief voor abonnees Coppa Italia: Mertens klopt Lukaku 13 februari 2020

Voordeel Napoli in de Coppa Italia. Een heerlijke knal van Fabian Ruiz maakte het verschil op San Siro in de heenwedstrijd (0-1). Inter, ook 'Big Rom', stelde teleur. Het kan niet alle drie dagen prijs zijn. Samen raakten Lautaro (9) en 'Big Rom' (7) voor rust 16 ballen. Van de drie passes die Lautaro probeerde versturen, kwam er geen enkele aan. Lukaku deed iets beter. Grote kansen waren er niet. Bij Napoli stond Dries Mertens voor het eerst sinds december nog eens aan de aftrap. Een volley vloog over. Inter maakte na de knappe comeback tegen Milan, zondag, een lome indruk. Zondag spelen de Nerazzurri in de Serie A de topper bij rechtstreeks concurrent Lazio. (KTH)