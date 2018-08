Copiloot door wesp gestoken: anderhalve dag vertraging 08 augustus 2018

Een groepsreis naar Moskou is voor 19 Vlamingen chaotisch van start gegaan. En dat allemaal door één wesp. "We zaten al op het vliegtuig toen plots werd omgeroepen dat de copiloot in z'n oor gestoken was", vertelt de Gentse Tania Thienpont. "We werden terug naar de vertrekhal gebracht, maar daar kon niemand ons verder helpen. Pas na twee uur aanschuiven aan de infobalie bleek dat onze tickets omgeboekt moesten worden." De studenten Russisch en Spaans in avondonderwijs werden opgesplitst. Tania en haar lerares konden dezelfde dag nog vertrekken, de anderen werden verdeeld over vier vluchten. De laatste reizigers zijn pas gisteravond in Moskou aangekomen. Brussels Airlines bevestigt het voorval. "De copiloot is allergisch aan wespengif en moest naar het ziekenhuis. Vaak hebben we mensen stand-by staan voor dit soort incidenten, maar in de zomer is de bezetting lager." (ND)

