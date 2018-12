Copa in beeld als keeperstrainer bij Lokeren 13 december 2018

00u00 0

Een week na het ontslag van Erwin Lemmens als keeperstrainer van Lokeren, is ex-doelman Barry Copa in beeld als opvolger. Copa is momenteel (op interimbasis) keeperstrainer bij 1B-club OH Leuven. De Ivoriaan heeft een streepje voor op andere kandidaten, omdat zijn vriendin bij Lokeren werkt als assistent manager. Andere kandidaten zijn ex-Lokeren-doelman Jugoslav Lazic, en Pieter-Jan Sabbe en Jurgen De Braekeleer, werkzaam bij de Belgische U19 en U18. (MVS)